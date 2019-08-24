جينيراسيون فوت السنغالي يقهر أويلرز وينتظر الزمالك في إفريقيا

نجح فريق جينيراسيون فوت السنغالي في الانتصار على أويلرز الليبيري بثلاثية مقابل لا شيء ليتأهل من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، منتظرا الزمالك.

جينيراسيون فوت السنغالي خسر لقاء الذهاب بهدف مقابل لا شيء، ولكنه نجح في التعويض في الإياب لينتصر بثلاثية.

ثلاثية الفريق السنغالي جاءت في الدقيقة 16 و57 و83، لينتظر الزمالك في الدور التالي من دوري أبطال إفريقيا.

ويعد ذلك هو الظهور الثاني لفريق جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا بعدما تأهل لأول مرة في نسخة 2018.

ونجح الفريق السنغالي الذي حقق لقب الدوري مرتين في تاريخه بالتفوق على مصر المقاصة حينها في دور الـ 64 بالفوز 2-0 في مجموع اللقاءين.

ذهاب مباريات الدور التالي من البطولة الإفريقية سيكون خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.

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