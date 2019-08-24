زيدان غاضبا: لا نستطيع إبعاد الكرة عن منطقتنا بعد الهدف بحق اللعنة

لم يخف زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، غضبه العارم بعد التعادل الذي حققه فريقه أمام بلد الوليد.

ريال مدريد تعثر بالتعادل 1-1 على ملعبه سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ليفرّط في نقطتين بآخر دقيقة من المباراة. (طالع التفاصيل)

وصرّح زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المواجهة: "لا يمكن أن نكون سعداء بالنتيجة، سجلنا هدفا في الدقيقة 83، ورغم ذلك أدركوا التعادل، هذا يغضبنا".

وواصل غاضبا: "المشكلة لم تكن في خسارة الكرة، هذا وارد الحدوث، بل في عدم تمركزنا بشكل صحيح. كنا قد قمنا بالمهمة الصعبة بالفعل وهي تسجيل الهدف، بعدها توجب علينا إبعاد الكرة عن مناطقنا بحق اللعنة".

وأكمل: "مشكلتنا ليست بدنية، لو عانينا بدنيا منذ ثاني مباراة في الموسم فهذه مشكلة كبيرة. لعبنا بشكل أسوأ في الشوط الثاني".

وبرر زيدان خروج جيمس رودريجيز المبكر في الدقيقة 56: "جيمس غادر الملعب لأنه كان شعر ببعض الآلام، وأنا لم أرد أن أجازف، أنا سعيد بمستواه".

كما اعترف أن جماهير سانتياجو برنابيو تركت أثرا سلبيا على فريقه: "الفريق مضغوط بسبب ما حدث الموسم الماضي، وبسبب الجماهير أيضا. نحتاج من جماهيرنا أن تدعمنا".

وواصل: "ارتفاع درجة الحرارة ليس عذرا، فقد أثر على الفريقين".

وأتم: "بنزيمة ويوفيتش يمكنهما أن يلعبان معا في طريقة 4-4-2".

ريال مدريد اكتفى برفع رصيده إلى 4 نقاط، بعد أن فقد نقطتين مبكرتين على ملعبه أمام النادي المملوك للظاهرة رونالدو، زميل زيدان السابق.

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