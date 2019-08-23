جاري نيفيل: اللعب أمام تريزيجيه وزميليه كابوس لأي دفاع

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

تريزيجيه - ويسلي - أستون فيلا

أشاد جاري نيفيل القائد الأسبق لـ مانشستر يونايتد، بالثلاثي الهجومي لـ أستون فيلا الذي يضم محمود تريزيجيه.

أستون فيلا حقق فوزا ثمينا هو الأول له هذا الموسم، على ضيفه إيفرتون، بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وأبدى نيفيل إعجابه بالثلاثي: تريزيجيه، وخوتا، وويسلي، في تحليله للمباراة بين الشوطين: "الثلاثي الهجومي لـ أستون فيلا صعب المراس حقا: خوتا، وتريزيجيه، وويسلي".

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وأضاف نيفيل عبر محطة سكاي: "اللعب أمام هذا الثلاثي كابوس، إنهم يرهقون قلبي الدفاع للغاية، وهذا يُسعد المدرب دين سميث بالتأكيد".

وأشاد بتعامل المدرب دين سميث مع مهاجمه البرازيلي: "لقد دافع سميث عن لاعبه ويسلي قبل المباراة، والآن اللاعب سجل هدفا يعطيه الثقة التي يحتاجها".

وكان تريزيجيه قد شارك في 85 دقيقة من المباراة بمركز الجناح الأيسر، وقدّم تضحيات دفاعية كبيرة بالإضافة إلى الكثير من الركض في المناطق الأمامية.

أما ويسلي فسجّل هدف أستون فيلا الأول من صناعة خوتا الذي كان قد أكمل 3 مراوغات ناجحة في الشوط الأول.

شاهد ملخص لمسات تريزيجيه أمام إيفرتون

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