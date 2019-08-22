خاص وكيله لـ في الجول: هذه أسباب انتقال لاعب سان جيرمان للدوري المصري

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 17:15

كتب : FilGoal

عبد الله ياسين‎

ما هي الأسباب التي دفعت لاعب سابق في صفوف باريس سان جيرمان التعاقد مع نادي المقاولون العرب في الدوري المصري؟ وكيل اللاعب يجيب.

وأعلن نادي المقاولون العرب التعاقد رسميا مع عبد الله ياسين صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لـ3 مواسم مقبلة.

وقال وسيم أحمد وكيل اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com يوم الخميس: "انتهت الأمور بشكل رسمي اليوم، واجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، ووقع العقود".

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وتم توقيع العقود في حضور وكلاء اللاعب وسيم أحمد ومحمد عبد الجابر، وعماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بالإضافة إلى والد اللاعب.

وعن انتقال اللاعب للدوري المصري أوضح وكيل اللاعب "عبد الله انتقل للدوري المصري من أجل تمثيل منتخب مصر، فهو الآن يبلغ من العمر 25 عاما ولم ينظر له المنتخب المصري أبداً رغم كونه قائد الفريق الرديف للنادي الباريسي، وتدرب أكثر من مرة وسط نجوم الفريق الأول تحت قيادة توماس توخيل، وحلم اللاعب هو تمثيل الفراعنة".

وأضاف "الفرصة حانت حين انتهى عقد اللاعب وبات أمامه بعض العروض من دوريات الدرجة الثانية في أوروبا وفرنسا بالإضافة للدوري المصري الممتاز، وفي النهاية وقع الاختيار على الدوري المصري كما قلت رغبة في الظهور وتمثيل منتخب الفراعنة".

وعن سبب اختيار نادي المقاولون تحديدا، شدد "في الحقيقة كان هناك عروض أخرى من أندية مصرية، ولكن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون كان كلمة السر في حسم الأمور، فهو من أصر على التعاقد مع عبد الله بعدما أبدى اهتماماً ورغبة قوية بالتعاقد مع اللاعب مشيداً بقدراته وإمكانياته وهو ما جعل اللاعب يشعر بالراحة للعمل معه في ظل قناعته به".

وأشار وكيل اللاعب إلى أن مدة التعاقد 3 مواسم وليس 4 كما ذكرت بعض التقارير.

وقضى عبد الله ياسين رحلة احتراف لعدة سنوات في الملاعب الأوروبية بدأها مع الفريق الثاني لسان جيرمان في عام 2011 ثم تنقل بين عدة أندية مثل بولونيا الإيطالي وتراباني وأزيرو في إيطاليا أيضا.

قبل أن يعود مرة أخرى إلى فرنسا عبر نادي لوريان، ثم ينضم مرة أخرى لصفوف سان جيرمان.

ليرحل اللاعب المصري عن النادي الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب الذي يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية لمعسكر المقاولون العرب الأوروبي في كرواتيا استعدادا للدوري المصري الموسم الجديد.

وانضم عبد الله ياسين قبل سنوات لمعسكرات منتخب مصر للشباب أكثر من مرة لكنه لم يشارك في أي بطولة مع الفراعنة.

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