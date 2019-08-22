مدرب أستون فيلا: إهدار تريزيجيه وتايلور للفرص؟ الأهداف ستأتي قريبا

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 16:15

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - توتنام

يثق دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في قدرة مهاجميه على تسجيل الكثير من الأهداف خلال المباريات المقبلة بالدوري الإنجليزي.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" سجل هدفين لكنه خسر أول مباراتين بالموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء إيفرتون: "أهدرنا أكثر من فرصة في المباراتين، عن طريق تريزيجيه وجون ماكجين وويسلي موراييس ونيل تايلور".

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وأضاف "نحن نخلق الفرص ونتواجد في منطقة جزاء المنافس كثيرا، وأنا واثق أن الأهداف ستأتي قريبا".

جناح قاسم باشا السابق أهدر أكثر من فرصة في مباراتي أستون فيلا أمام توتنام وبورنموث بعدما شارك كأساسي في كلاهما.

عن المباراة المقبلة، أوضح سميث "ستكون مباراة صعبة ضد إيفرتون، لقد أنفقوا الكثير من الأموال في محاولة للدخول إلى المراكز الستة الأولى".

وأردف "سيكون من الصعب اختراق دفاعهم، فهم يملكون دفاعا قويا مثل كريستال بالاس وواتفورد هذا الموسم".

وأتم "يعتقد البعض أن إيفرتون سيكون الفائز بالمباراة، لكن لاعبي أستون فيلا سيكون لهم رأي آخر".

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