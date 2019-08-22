لجنة المسابقات تحدد موعد وملعب مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 15:43

كتب : عاطف شادي

بيراميدز

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى ربع نهائي كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى

وستقام المباراة بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب.

وفى حالة انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين.

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واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

وكان اتحاد الكرة قد طلب سابقا من بيراميدز تقديم موعد المباراة بسبب ارتباط الفريق بالمشاركة الإفريقية أمام إيتوال دو كونجو الكونغولي.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراة الإياب من دور الــ 64 في الكونفدرالية الإفريقية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عقب الفوز ذهابا بنتيجة 4-1.

تأهل بيراميدز إلى دور الربع النهائي من كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد.

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