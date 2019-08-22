مدرب أستون فيلا يستشهد بـ صلاح في الدفاع عن مهاجمه

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 15:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون

استشهد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بنجمنا المصري محمد صلاح هداف ليفربول في دفاعه عن مهاجمه البرازيلي ويسلي موراييس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويسلي انتقل إلى أستون فيلا هذا الصيف قادما من بروج البلجيكي وشارك في أول مباراتين بالدوري لكنه لم يسجل.

وقال سميث عن الصيام التهديفي للاعبه البرازيلي: "أنا لا أحكم على المهاجم في وقت مبكر من الموسم".

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وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة إيفرتون: "إنه لا يزال خلف صلاح بهدف واحد في الوقت الحالي".

صلاح - هداف الدوري في الموسمين الأخيرين - سجل هدفا في أول مباراتين.

وأردف سميث "لست محبطا من ويسلي أو من باقي الفريق، لقد خلق فرصا لزملاؤه، ويتحسن أكثر وأكثر".

ويستعد أستون فيلا لملاقاة إيفرتون يوم الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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