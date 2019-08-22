مدرب أستون فيلا يوضح أسباب تمديد عقد المحمدي

أسهب دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في الإشادة بلاعبه أحمد المحمدي الذي مدد عقده مع الفريق يوم الخميس.

وأعلن نادي أستون فيلا تمديد تعاقده مع الدولي المصري أحمد المحمدي لموسم جديد.

وقال سميث في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "المحمدي لاعب مهم منذ تواجدي هنا، فقد لعب دورا كبيرا في تأهل أستون فيلا للدوري الممتاز".

وأضاف مدرب أستون فيلا "يستحق بكل تأكيد تمديد عقده".

إنه لاعب مهم جدا في غرفة خلع الملابس، وهو ما لا يشعر به الكثيرون".

عقد المحمدي مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021.

المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي.

والتحق محمود حسن "تريزيجيه" بقائد منتخب مصر في صفوف أستون فيلا هذا الصيف قادما من قاسم باشا التركي.

وساهم المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

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