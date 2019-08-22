رئيس المقاصة: تم تجهيز الفريق لحصد البطولات.. جاهزون لمفاجأة الزمالك

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة عن تجهيز الفريق تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لحصد البطولات في الموسم الجديد.

ويستعد المقاصة لخوض مباراة مرتقبة أمام الزمالك في ربع نهائي كأس مصر يوم الأربعاء المقبل.

وقال عبد السلام: "تم تأهيل الفريق وتجهيزه لحصد البطولات في الموسم الجديد، خضنا فترة إعداد قوية وجيدة بدأت من منتصف يوليو".

وتابع "مباراة الزمالك في غاية الصعوبة، فمنافسنا جاهز فنيا وبدنيا ويخوض مباريات رسمية الفترة الأخيرة، بينما الفريق الفيومي بعيدا عن الاحتكاك الرسمي منذ يونيو بعد نهاية الدوري".

وشدد عبد السلام "رغم ذلك فالمقاصة جاهز للمفاجأة وتحقيق الفوز على الزمالك وستكون طريقنا نحو لقب بطولة الكأس".

وأوضح "الفوز على الزمالك يجعلنا أقرب للكأس كون الزمالك أقوى الفرق المتأهلة والمرشح لحصد اللقب".

وأضاف رئيس المقاصة "تعاهد ميدو مع اللاعبين لتحقيق الفوز لتكون خطوة كبيرة بتحقيق أول لقب محلي".

وبالحديث عن ميدو قال عبد السلام: "خلال فترة وجيزة نجح في تحقيق المعادلة الصعبة في خلق سياسة الحب والانضباط والعدل داخل صفوف الفريق، مما جعله محبوبا من جميع اللاعبين".

وأتم رئيس المقاصة تصريحاته "مجلس الإدارة يدعم ويساند الجهاز الفني بقيادة ميدو، وقمنا بتلبية جميع الطلبات لتحقيق نتائج جيدة والمنافسة على حصد الألقاب".

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