أرسنال يوضح موقف السباعي المصاب قبل مواجهة ليفربول.. والنني خارج الصورة

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 14:03

كتب : FilGoal

أرسنال قبل نهائي الدوري الأوروبي

أوضح نادي أرسنال موقف 7 من لاعيبه قبل مواجهة ليفربول في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وذكر أرسنال عبر موقعه يوم الخميس موقف السباعي المصاب، فيما يظل محمد النني خارج الصورة، بعدما خرج من قائمة الفريق في أول مباراتين هذا الموسم.

وأفاد النادي حالة كل لاعب على النحو التالي:-

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الجدير بالذكر أن أرسنال وليفربول فقط لديهما العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من المباراتين.

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