أرسنال يوضح موقف السباعي المصاب قبل مواجهة ليفربول.. والنني خارج الصورة

أوضح نادي أرسنال موقف 7 من لاعيبه قبل مواجهة ليفربول في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وذكر أرسنال عبر موقعه يوم الخميس موقف السباعي المصاب، فيما يظل محمد النني خارج الصورة، بعدما خرج من قائمة الفريق في أول مباراتين هذا الموسم.

وأفاد النادي حالة كل لاعب على النحو التالي:-

جرانيت تشاكا.. عاد مرة أخرى إلى التدريبات.

ميسوت أوزيل.. عاد مرة أخرى إلى التدريبات.

روب هولندج المصاب في الركبة اليسرى.. استمر في إعادة التأهيل ويشارك في التدريب مع الفريق الأول.

اميل سميث رو المصاب في الفخذ.. يهدف إلى المشاركة في التدريب الكامل بحلول نهاية أغسطس.

هيكتور بيلرين المصاب في الركبة اليسرى.. مستمر في فترة التأهيل ويهدف إلى المشاركة في التدريب الكامل في أكتوبر.

كيران تيرني المصاب في الفخذ.. لا يزال يتلقى العلاج، ويهدف إلى المشاركة في التدريبات في أكتوبر.

دينوس مافروبانوس المصاب في الفخذ.. لا يزال يتلقى العلاج ويهدف إلى المشاركة في التدريبات في أكتوبر.

الجدير بالذكر أن أرسنال وليفربول فقط لديهما العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من المباراتين.

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