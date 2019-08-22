بعد تمديد عقده - المحمدي: هذه أهدافي مع أستون فيلا.. والحظ سيأتي قريبا

كشف أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا عن طموحاته مع ناديه بعد تمديد تعاقده يوم الخميس.

وأعلن نادي أستون فيلا تمديد تعاقده مع الدولي المصري أحمد المحمدي لموسم جديد.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الخميس: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي لمدة موسم إضافي".

عقد المحمدي مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021.

كل ما يلي على لسان المحمدي في حواره مع قناة النادي:-

"أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي. اللعب لأستون فيلا أمر لا يصدق".

"إنه نادٍ رائع والجماهير لا تصدق. أنا أتطلع إلى مواصلة وجودي هنا".

"عندما جئت إلى هنا، كان الشيء الرئيسي هو العودة إلى الدوري الممتاز".

"مررت بموسم أول صعب لأننا لم نصعد للدوري لحساب فولام. لكننا فعلنا ذلك العام الماضي".

"دوري القسم الثاني بإنجلترا أصعب دوري في العالم يمكنك التأهل منه. ولكن كان لدينا موسم ناجح. نريد مثله الآن".

"لقد كانت البداية صعبة. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في أول مباراتين. لكن في بعض الأحيان نحن غير محظوظين مع بعض الأخطاء".

"لكن إذا واصلنا اللعب بشكل جيد ، سيأتي الحظ".

"الدوري الإنجليزي الممتاز دائمًا هو الدوري الأفضل في العالم".

"هدفنا الرئيسي هو تحقيق أعلى مركز في الجدول قدر الإمكان وأن نبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز".

"في الصيف، استقبلنا لاعبين جدد، يحاولوا الاستقرار في النادي، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

"لقد لعب بعض اللاعبين في هذا الدوري من قبل. أما بالنسبة لبعضهم فهو دوري جديد. نأمل أن يتمكنوا من التأقلم سريعا".

حديث أحمد المحمدي @Elmo_27 بعد تمديد تعاقده مع أستون فيلا لموسم إضافيpic.twitter.com/Ce7xuMv3lz — FilGoal (@FilGoal) August 22, 2019

المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي.

والتحق محمود حسن "تريزيجيه" بقائد منتخب مصر في صفوف أستون فيلا هذا الصيف قادما من قاسم باشا التركي.

وساهم المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – ميتشو يتحدث عن أيامه الأولى في الزمالك.. ويرد على شيئين يقلقان الجماهير

بالستينو التشيلي.. ألوان فلسطين التي ترفض الاستسلام

يوسف في إفريقيا.. لقبان وسجل للنسيان خارج الأهلي

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: معلول ليس في السعودية.. يريد الاستمرار مع الأهلي

سويلم لـ في الجول: الاستقرار على مدرب المنتخب؟ ننتظر عودة الوزير من تونسfu]