وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق

توفي المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق عن عمر يناهز الـ 40.

ووفقا لتقرير "غانا سوكر نت" فأن اللاعب توفي في العاصمة الإنجليزية لندن صباح اليوم الخميس.

ويعاني أجوجو من جلطة دماغية أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية منذ عام 2014.

اللاعب الغاني تألق بقميص منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2008، لينتقل للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية التالية.

فسجل 4 أهداف في 16 مباراة خاضها بالقميص الأبيض فقط.

وارتدى أجوجو قمصان أندية شيفيلد وينزداي الإنجليزي وشيكاغو فاير الأمريكي وكوينز بارك رينجرز ونوتنجهام فوريست.

واعتزل بعدما ارتدى قميص فريق هيبرينيان الأسكتلندي في 2012، قبل أن تصيبه الفاجعة في ديسمبر 2014.

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