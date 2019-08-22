وزير التعليم العالي: منح دراسية بالجامعات وإعفاء من المصروفات لأبطال العالم في كرة اليد

قرر خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص منح دراسية بالجامعات لأبطال العالم في كرة اليد وإعفاء طلاب جامعتا عين شمس وحلوان من المصروفات طوال فترة دراستهم.

ووجه عبد الغفار التهنئة لأبطال المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بعد رفع اسم مصر عاليا بين دول العالم.

وكان منتخب مصر لناشئي كرة اليد قد حقق لقب بطولة العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز 32- 28 على ألمانيا في المباراة النهائية.

وفي بيان رسمي من الوزارة "تقديرا لأبطال العالم، وجه الوزير بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق كرة اليد للناشئين (جامعتا عين شمس وحلوان) من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة".

واضاف البيان "كما وجه الوزير بمنح الطلاب خريجى الثانوية العامة لهذا العام منحاً للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية فى الكليات التى يختارونها شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات"

وتابع "وهناك تنسيق مع إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحرى والتكنولوجيا لتوفير منح للطلاب الدارسين بالأكاديمية من أعضاء الفريق تقديرا لأدائهم البطولى".

وشدد البيان "كما أكد الوزير على توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا للطلاب الدارسين حاليا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق".

وأتم "ووجه د. عبد الغفار أيضاً بصفته رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن".

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