دجيكو يكشف خطوة رائعة من فلورينزي لإقناعه بالتجديد

كشف إدين دجيكو مهاجم روما ما فعله زميله أليساندرو فلورينزي حين حاول إقناعه بتجديد عقده مع الذئاب.

روما جدد تعاقده مع دجيكو قبل أيام ليغلق الباب حول التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل نحو إنتر.

وقال دجيكو في تصريحات لموقع ناديه "لقد أوضحت دائماً أن نادي روما هو بيتي وأنا بالفعل أشعر به. عائلتي كذلك أيضاً، خاصة زوجتي وأولادي الذين ولدوا في روما. لقد كنا في الإجازة مؤخراً وابنتي أونا ظلت تقول (هي بنا نذهب للمنزل في روما)".

وأضاف "لقد تحدثنا في نهاية الموسم الماضي وأخبروني أنهم يريدوني هنا كجزء من المشروع للمستقبل. خلال الاستعدادات في الشهرين الماضيين جعلوني أشعر بأني مهم. في النهاية استطعنا أن نحقق ما أردناه جميعا وأنا سعيد بذلك".

دجيكو أوضح أيضاً بأن قائد الفريق فلورينزي حاول كثيراً أيضاً ابقائه في روما بقوله "فلورينزي كان يتحدث إلي كل يوم ويقول (ستبقى هنا لن تذهب إلى أي مكان)".

وأوضح "فلورينزي كان يقول لي إذا وقعت سأعطيك شارة القيادة، وعندما وقعت قال هي لك، ولكني قلت له إنه هو القائد ونحن جميعاً خلفه".

وانضم دجيكو قادما في صيف 2015 من مانشستر سيتي ليسجل 87 هدفا في 179 مباراة بقميص الذئاب محتلا المركز السابع في ترتيب هدافي النادي تاريخيا.

ويعد البوسني أول لاعب يسجل 50 هدفا في 3 من الدوريات الخمسة الكبرى (الألماني – الإنجليزي – الإيطالي) وكذلك سجل أكثر من 50 هدفا لمنتخب بلاده.

وتوج دجيكو بلقب هداف الدوري الإيطالي موسم 2016-17 برصيد 29 هدفا.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول – ميتشو يتحدث عن أيامه الأولى في الزمالك.. ويرد على شيئين يقلقان الجماهير

بالستينو التشيلي.. ألوان فلسطين التي ترفض الاستسلام

يوسف في إفريقيا.. لقبان وسجل للنسيان خارج الأهلي

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: معلول ليس في السعودية.. يريد الاستمرار مع الأهلي

سويلم لـ في الجول: الاستقرار على مدرب المنتخب؟ ننتظر عودة الوزير من تونس