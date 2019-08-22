أستون فيلا يطلق حساباته الرسمية بالعربية على مواقع التواصل الاجتماعي

أطلق نادي أستون فيلا يوم الخميس حساباته الرسمية باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أستون فيلا يضم الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه".

وقرر النادي الاهتمام بالجماهير المصرية والعربية التي تتابع الثنائي بإطلاق حساب رسمي على تويتر باللغة العربية، مع دعم الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك باللغة العربية.

واستخدم النادي المحمدي في الدعاية للحسابات.

أحمد المحمدي @Elmo_27 قائد منتخب مصر ونجم أستون فيلا يوجه رسالة للجماهير العربية بمناسبة إطلاق الحساب العربي الجديد 🙌#الفيلانز pic.twitter.com/0jPttVk1NZ — أستون فيلا (@AVFCArabia) August 22, 2019

الثنائي المصري شارك بشكل أساسي في أول مباراتين لأستون فيلا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام توتنام وبورنموث، لكن الفريق خسر المباراتين.

ويستعد أستون فيلا لملاقاة إيفرتون يوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الثالثة.

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