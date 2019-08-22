أستون فيلا يطلق حساباته الرسمية بالعربية على مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 11:13

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - تريزيجيه

أطلق نادي أستون فيلا يوم الخميس حساباته الرسمية باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أستون فيلا يضم الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه".

وقرر النادي الاهتمام بالجماهير المصرية والعربية التي تتابع الثنائي بإطلاق حساب رسمي على تويتر باللغة العربية، مع دعم الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك باللغة العربية.

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واستخدم النادي المحمدي في الدعاية للحسابات.

الثنائي المصري شارك بشكل أساسي في أول مباراتين لأستون فيلا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام توتنام وبورنموث، لكن الفريق خسر المباراتين.

ويستعد أستون فيلا لملاقاة إيفرتون يوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الثالثة.

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