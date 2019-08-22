إبراهيم سعيد لكهربا: توقف عن الكلام ولا تغضب الجماهير منك.. ومهاجم أفيش يرد

نصح إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر السابق محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الزمالك الذي انتقل هذا الصيف إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بدون رغبة ناديه، بالتوقف عن الحديث والتركيز في الملعب.

وقال إبراهيم سعيد لكهربا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أنت تعلم أنني أحبك، توقف عن الحديث وعليك بالتركيز".

وأضاف "لا تغضب منك جماهير الزمالك، فهي ليست طرف في مشكلتك، الجمهور يحبك، فلا تخسره.. بالتوفيق".

انت عارف اني بحبك وقف بقي كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي متزعلش الناس منك جماهير الزمالك مش،طرف في مشكلتك وهما بيحبوك علي فكره متخسرهمش ربنا يوفقك في اللي جاي https://t.co/bThf3EbHsX — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) August 21, 2019

ورد كهربا على لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق بقوله: "جمهور الزمالك لن يكون طرفا في مشاكلي، لم أفعل ذلك من قبل".

وأضاف "أقدر جمهور الزمالك الأصيل و ليس الأشخاص المندسون ذوي الاغراض فهم ليس من هذا الجمهور".

انت اخويا وربنا يعلم وجمهور الزمالك المحترم عمره ما هيكون طرف انا عمري مدخلت الجمهور طرف في مشاكلي مع اشخاص بالعكس تماما...انا بقدر جمهور الزمالك الاصيل و ليس الاشخاص المندسون ذوي الاغراض فهم ليس من هذا الجمهور والطرف فالمشكله عارف نفسه متقلقش اخوك مركز اوي ❤️ https://t.co/jv3z0ZdGQI — mahmoud kahraba (@MKahraba) August 21, 2019

وواصل "من تسبب في المشكلة يعلم نفسه، ولا تقلق علي فأنا في قمة التركيز".

وأعلن كهربا يوم الأربعاء حصوله على بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة مع فريقه ديسبورتيفو أفيش.

وقال كهربا عبر حسابه في تويتر: "استلمت بطاقتي الدولية وكلي ثقة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وأضاف كهربا: "إن شاء الله سوف أشارك في أول مباراة يوم الجمعة، انتظروني في فيديو على قناتي علي يوتيوب لأوضح كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت الفترة الماضية".

ورفض الاتحاد المصري منح البطاقة الدولية لكهربا إلى النادي البرتغالي بسبب ارتباط اللاعب بعقد ممتد لمدة ثلاث سنوات مع الزمالك.

وأخطر أفيش اتحاد الكرة بتقديم شكوى رسمية ضده ونادي الزمالك من أجل البطاقة الدولية.

وطالب أفيش باستخراج بطاقة دولية مؤقتة تمكن كهربا من اللعب مع الفريق البرتغالي لحين إنهاء وتسوية مشكلته مع نادي الزمالك، وهو ما حدث بحسب اللاعب.

كهربا ترك الزمالك دون إذن النادي قبل انتهاء الموسم الماضي، بعد أن سجل 11 هدفا وصنع مثلهم في الدوري الموسم الماضي.

صاحب الـ25 عاما انتقل للزمالك من إنبي في 2015، ولعب بين عامي 2016 و2018 لاتحاد جدة السعودي قبل العودة للأبيض.

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