تقرير: يونايتد ملزم بدفع 36 مليون استرليني لسانشيز في حال رحيله

يقترب أليكسيس سانشيز جناح مانشستر يونايتد من الرحيل إلى إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأصبح مانشستر يونايتد مجبرا على دفع 36 مليون جنيه استرليني لصالح سانشيز في حال انتقاله إلى إنتر بعقد دائم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يريد نادي إنتر دفع 150 ألف جنيه استرليني أسبوعيا فقط لصالح سانشيز حال تم التعاقد معه بشكل دائم.

وأضاف التقرير أن إنتر يتفاوض مع مانشستر من أجل ضم سانشيز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وضع خيار شراء بشكل نهائي.

وأوضح التقرير أن راتب سانشيز مع مانشستر يونايتد يبلغ 500 ألف جنيه استرليني اسبوعيا، وسيكون الفريق الإنجليزي ملزما بدفع 350 ألف استرليني الفارق بين عقده الحالي وعقده مع إنتر وفقا للتعاقد.

وكشف التقرير عن بلوغ سانشيز 31 عاما بعد نهاية إعارته إن تمت، وذلك هو سبب رفض إنتر تحمل تكاليف راتبه في ضوء عمره، ويصبح يونايتد ملزما تعاقديا بدفع السنتين المتبقيتين من عقده.

وأشار التقرير إلى أن خيار الشراء في عقد انتقال سانشيز إلى إنتر سيقدر بما يقرب من 15 مليون جنيه استرليني.

وتلك القيمة قد تساهم في خفض الراتب الملزم يونايتد بدفعه لصالح سانشيز.

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