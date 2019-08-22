نفى خليل حجي الشهير بـ"خليل نيمار" لاعب الإسماعيلي أن يكون هناك أي خلافات مع الجهاز الفني لفريقه مؤكدا أنه مستمرا مع الدراويش ويريد إثبات قدراته الفنية في الدوري المصري الموسم المقبل.

وقال خليل حجي لـFilGoal.com: "لا يوجد أي خلاف بيني والمدير الفني للفريق".

وأضاف "وقعت عقدا مع الإسماعيلي لمدة 5 مواسم وأتشوق لبداية الدوري مع الدراويش لإثبات قدراتي الفنية خاصة أنني لم ألعب أي مباراة سابقة في الدوري المصري".

FilGoal.com كان قد كشف أن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر يضع خليل نيمار تحت التقييم خلال الفترة المقبلة لتحديد موقفه مع الدراويش سواء باستمراره أم لا. (طالع التفاصيل)

وأكمل خليل حجي "لم يبلغني أي مسؤول في الإسماعيلي بأي شيء يخص مستقبلي معهم وأنا مستمر مع الفريق".

وتابع "لعبت 3 مباريات ودية مع الإسماعيلي الأولى سجلت خلالها هدف الفوز والثانية حصلت على ركلة جزاء سجلنا منها التعادل ثم تسببت في ركلة حرة مباشرة جاء منها هدف الفوز، وفي المواجهة الثالثة ظهرت بمستوى جيد".

وانتقل للحديث عن أسباب فشل تجربته الاحترافية قائلا: "كان لدي عدة عروض أوروبية وسافرت دون علم الزمالك ووقعت عقدا مع نادي زيورخ ثم لوجانو ولكن بسبب سيرتي الذاتية الضعيفة وعدم خوض أي مباريات في مصر لم تكتمل هذه التعاقدات".

وأوضح "في أوروبا يجب أن يكون اللاعب يمتلك سيرة ذاتية كبيرة وخاض الكثير من المباريات حتى يستطيع الانضمام لأحد الفرق ويكمل تجربته الاحترافية".

صانع الألعاب تابع تصريحاته "بعد ذلك وقعت لنادي النجم الساحلي التونسي ولكن أيضا الصفقة لم تكتمل".

وأردف "عدت مرة أخرى للزمالك وكان فريق المرحلة العمرية التي أنتمي لها تم إلغاؤه لذلك قرر النادي أن يعاقبني بشكل غير مباشر ولا يتم تصعيدي للفريق الأول مع مجموعة اللاعبين التي تم تصعيدها بسبب سفري لأوروبا وتوقيعي لأندية دون علم الزمالك".

واستمر في حديثه "ومع بداية الموسم أبرم الزمالك الكثير من الصفقات القوية ولم يعد لي مكان في الفريق لذلك انضممت لنادي الإسماعيلي".

وشدد خليل نيمار "أريد إثبات قدراتي وأمامي مهمة صعبة ومسؤولية كبيرة ويجب أن أظهر بمستوى جيد مع الإسماعيلي خاصة أنني لم ألعب أي مباراة سابقا في الدوري المصري".

وأتم تصريحاته بالكشف عن لقبه نيمار قائلا: "حتى الآن لا أعرف من الذي أطلق علي لقب نيمار ولم أطلق هذا اللقب على نفسي كما يعتقد البعض، اسمي بالكامل خليل حجاجي خليل ومنها جاء اسم خليل حجي".

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