جمال محمد علي: لم نناقش ملف مدرب المنتخب خلال الاجتماع الأول لاتحاد الكرة

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري على اللجنة لم تناقش ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال جلستها الأولى.

واجتمعت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لأول مرة اليوم مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم لمناقشة الملفات الهامة الذي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية.

وقال جمال محمد علي لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة النيل للرياضة: "الجلسة كانت مع مسؤولي الاتحاد الدولي فقط لمناقشة الأوضاع وطريقة العمل في الفترة المقبلة".

وأضاف "ولم نناقش خلال الجلسة ملف مدرب منتخب مصر".

وأتم "كذلك الجلسة حضرها 4 أعضاء فقط أنا وعمرو الجنايني رئيس اللجنة وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله وتغيب عنها محمد فضل".

وكشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم لـFilGoal.com أن الاتحاد ينظر عودة وزير الشباب والرياضة إلى مصر لبدء العمل في ملف مدرب المنتخب. (طالع التفاصيل)

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