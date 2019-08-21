مران الزمالك - ميتشو يجتمع بمساعديه.. ووعود لـ أيمن حفني

قاد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مرانه الثاني كمدرب للزمالك اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي.

الزمالك يسعى لتأكيد انتصاره ذهابا على ديكاداها بسباعية نظيفة، عندما يلتقيه في إياب دور الـ46 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب.

وعقد المدرب الصربي جلسة سريعة مع مساعديه المصريين: أيمن عبد العزيز، وأحمد عبد الرؤوف، للاتفاق على برنامج العمل في الفترة المقبلة، والتعرف على حالة اللاعبين في الفترة الماضية.

وقبل بداية المران، اجتمع أيمن عبد العزيز بـ أيمن حفني صانع ألعاب الفريق.

وأخبر عبد العزيز اللاعب أنه سيشارك بكثافة في الفترة المقبلة، وأن ميتشو يتابع جميع اللاعبين في التدريبات ويعلم مدى جاهزيتهم ومستواهم جيعا.

وأدى طارق حامد نجم وسط الفريق تدريبات إضافية تحت إشراف عمرو المطراوي قبل انطلاق التدريبات بنصف ساعة.

وعاد محمود عبد الرازق شيكابالا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد أن اكتفى يوم أمس بتدريبات بدينة في صالة الجيمانزيوم.

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