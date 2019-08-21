وزارة الرياضة: رفع مكافأة ناشئين اليد إلى 150 ألف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب.

وكانت المكافأة المقدرة للاعبي منتخب الناشئين هي 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب قبل أن تقرر وزارة الرياضة رفعها تقديرا للإنجاز.

وحصد منتخب الناشئين لقب بطولة العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية.

وبذلك يصل إجمالي المكافآت إلى 2 مليون و700 ألف جنيه للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

ويأتي ذلك بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة يوم الثلاثاء من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة أن ذلك تقديرا للإنجاز التاريخي الكبير للشباب الذي أصبح مثالا يحتذى به لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب.

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