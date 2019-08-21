أمير عزمي: جروس سبب رئيسي في تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. عانينا من مشكلة وحيدة

قال أمير عزمي مجاهد المدرب السابق للزمالك إن كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض هو السبب الرئيسي في تتويج النادي بلقب الكونفدرالية.

وتحدث أمير عزمي لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "جروس هو السبب الرئيسي في الفوز بالكونفدرالية".

وأكمل "ما جعلنا نعاني هو إننا خضنا الكثير من المباريات بـ18 لاعبا فقط بسبب كثرة الارتباطات في كل البطولات والمواعيد المتتالية للقاءات التي كانت تحدث بدون تنظيم".

وأضاف "فريق الكرة مثل تروس الماكينة لا تستطيع أن تعدل الترس في كل مرة هو لاعب أو اثنين، وجروس كان دائما يستمع للجهاز المعاون كذلك وثانيا دعم الإدارة هو سبب الفوز باللقب".

وعن الانتقادات التي كانت توجه للفريق قال: "الجمهور لا يحضر المران ليتحدث عن اختيارات الجهاز الفني في التشكيل".

وأكمل "أنتم لا تعلمون هل اللاعب كان يتدرب بشكل جيد أم لا، أتذكر أن أحد المدربين في قطاع الناشئين في الزمالك انتقدنا رغم هزيمة فريقه في الصباح 5-0".

وعن تتويج الأهلي بالدوري قال أمير عزمي "لن أبخس الأهلي حقه في الاستفاقة في النهاية ولكن أؤكد أن الإقصاء الإفريقي أراحهم بعض الشيء".

وأتم "أما الزمالك كثرة الارتباطات كانت تشكل أزمة كبيرة لنا وجروس كان يعرف ذلك".

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