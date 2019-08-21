سبورت: سان جيرمان يقول لا لعرض برشلونة

رفض باريس سان جيرمان عرض برشلونة المقدم لاستعارة نيمار لمدة موسم مع بند أحقية الشراء.

وكشفت صحيفة سبورت أن برشلونة تقدم بعرض لاستعارة نيمار لمدة موسم بالإضافة إلى بند أحقية شراء يقدر بمبلغ 160 مليون يورو.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن سان جيرمان رفض العرض ولا يقبل بقيمة الـ 160 مليون يورو المقدرة من برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان يفتح الباب مع برشلونة للتفاوض وشدد التقرير أنه لا يوجد مستحيل بسبب الضغط الذي يمارسه اللاعب.

وكشف التقرير رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على مبلغ 220 مليون يورو مقابل بيع نيمار وهو المبلغ الذي يرفضه برشلونة وجميع الأندية المهتمة بضم نيمار.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 220 مليون يورو.

وخاض نيمار 28 مباراة الموسم الماضي مع الفريق الفرنسي وسجل 23 هدفا وصنع 13 آخرين.

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