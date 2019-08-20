وجه جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة الشكر للمسؤولين عن الرياضة المصرية بعد اختياره ضمن اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة عمرو الجنايني. (طالع التفاصيل)

وقال جمال محمد علي لـFilGoal.com: "اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لديها الكثير من الملفات التي تسعى للعمل عليها والكثير من الاتجاهات سنسير فيها من أجل تطوير الكرة المصرية".

وأوضح "سنعمل على تعديل اللائحة الأساسية لاتحاد الكرة والاستماع لطلبات الجمعية العمومية".

وشدد "كذلك نريد ألا يكون إنفاق الأموال ببذخ كما كان في الماضي".

وتابع "أيضا ملف المدير الفني لمنتخب مصر من الأمور الهامة ومن أولويات اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة".

وواصل "كذلك تعديل لوائح مسابقات القسم الثاني والثالث بما يتناسب مع الظروف التي تمر بها الأندية ومنحهم حقوقهم المعنوية والمادية".

وأكمل "أيضا نريد الاستعداد بشكل جيد للانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة لتهيئ الوضع العام لهذه العملية".

وأتم تصريحاته "أطالب الجماهير بمساندة المجلس الحالي والوقوف خلفه في عمله لتطوير الكرة المصرية ودفعها للامام".

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