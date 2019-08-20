سكاي: الكشف الطبي يفصل ريبيري عن فيورنتينا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

ريبيري

اقترب النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري من الانضمام لصفوف فيورنتينا الإيطالي بعد رحيله عن بايرن ميونيخ.

وبعد 12 عاما قضاهم مع بايرن ميونيخ رحل ريبيري عن صفوف النادي الألماني وهو يبلغ من العمر 36 عاما.

صحيفة "سكاي سبورتس" الإيطالية كشفت أن ريبيري يستعد حاليا للخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا.

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ومن المنتظر أن يوقع ريبيري على عقود انضمامه لصفوف فيورنتينا خلال الأيام القليلة المقبلة ولمدة موسمين.

على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

وحقق ريبيري خلال مسيرته مع بايرن ميونيخ 23 بطولة مختلفة.

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