سكاي: الكشف الطبي يفصل ريبيري عن فيورنتينا

اقترب النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري من الانضمام لصفوف فيورنتينا الإيطالي بعد رحيله عن بايرن ميونيخ.

وبعد 12 عاما قضاهم مع بايرن ميونيخ رحل ريبيري عن صفوف النادي الألماني وهو يبلغ من العمر 36 عاما.

صحيفة "سكاي سبورتس" الإيطالية كشفت أن ريبيري يستعد حاليا للخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا.

ومن المنتظر أن يوقع ريبيري على عقود انضمامه لصفوف فيورنتينا خلال الأيام القليلة المقبلة ولمدة موسمين.

على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

وحقق ريبيري خلال مسيرته مع بايرن ميونيخ 23 بطولة مختلفة.

اقرأ أيضا:

17 لاعبا رحلوا عن الأهلي في 8 أشهر.. تعرف عليهم

لاسارتي بعد "اللحظات المرة": لم أتوقع الإقالة من الأهلي.. ربما حدث أمر لا أعرفه

رسميا – هشام محمد ينضم إلى الاتحاد السكندري

صلاح: مستعد لخسارة ثالث حذاء ذهبي مقابل تتويج ليفربول بالدوري

الغازي يكشف مشكلة تعرض لها تريزيجيه في أيامه الأولى مع أستون فيلا