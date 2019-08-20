محمد نجيب يختار أصعب مهاجم لعب ضده وأفضل مدرب مر عليه

اختار محمد نجيب مدافع الجونة أصعب مهاجم لعب ضده أثناء تواجده مع النادي الأهلي بجانب أفضل مدرب مر عليه وكذلك أصعب مواجهة دولية خاصها بقميص منتخب مصر.

وصرح نجيب للحساب الرسمي لموقع الجونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مشواري مع الأهلي أفضل شيء حدث لي في حياتي وهي أجمل فترات حياتي".

وأضاف "أصعب مباراة دولية خضتها كانت ضد السنغال على استاد القاهرة، كان شوقي غريب هو مدرب المنتخب وقتها".

وكانت تلك مواجهة السنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 وخسرها منتخب مصر بنتيجة 1-0. وفي المجمل لعب نجيب 17 مباراة دولية بقميص الفراعنة في مختلف المسابقات.

وواصل "أصعب مهاجم لعبت ضده كان يانيك ندينج الكاميروني لاعب الترجي في نهائي دوري الأبطال، كان قويا للغاية".

الأهلي توج بطلا لتلك النسخة من دوري الأبطال عام 2012 بعد أن تعادل بنتيجة 1-1 في مصر وفاز بنتيجة 2-1 ضد الترجي في تونس.

وأكمل نجيب "أفضل مدرب مر علي كان مانويل جوزيه، لأنه كان من ضمني إلى الأهلي".

وتابع "أفضل لقب لي كان الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي".

وأتم "طموحاتي مع الجونة؟ الفريق يرغب في التواجد بمركز مميز في الدوري وقام بضم لاعبين في مستوى متميز للغاية وأتمنى أن نحقق مركزا جيدا في المسابقة ومثلا أن نتواجد ضمن الأربعة مراكز الأولى في جدول الترتيب".

الجونة ضم 12 لاعبا خلال السوق الصيفية الجارية ما بين صفقات نهائية وإعارات، وهم إسلام محارب ونجيب وإسلام عبد النعيم وعمر رضوان وعمرو السعداوي والتر بواليا وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد صبحي وعمرو بركات وأحمد ياسر ريان وآلان كيمبادي.

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