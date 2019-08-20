جديد موقف نيمار.. المزيد من التعقيدات وخصم جديد لبرشلونة وريال مدريد

القصة الأكثر إثارة خلال السوق الصيفية الجارية، نيمار طلب الرحيل من باريس سان جيرمان في يوليو الماضي بحسب تقارير صحفية، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الأخبار عن عودته إلى برشلونة أو انضمامه إلى ريال مدريد.

إلى أين وصلت قصة نيمار حتى اللحظة الجارية؟ ما التطورات التي شهدتها الساعات الأخيرة بحسب التقارير الصحفية؟

FilGoal.com يرصد لكم من خلال التقرير التالي مجمع لأخبار انتقال نيمار عن باريس سان جيرمان.

البداية من فرنسا، صحيفة "ليكيب" قالت إن الدولي البرازيلي سيرحل عن باريس سان جيرمان وليس ما يشاع باستمراره مع الفريق.

مصدر في مجلس إدارة النادي الفرنسي صرح لصحيفة "ليكيب" قائلا :"نحن منفتحون للغاية على فكرة بيع نيمار، لكن غرضنا لم يتحقق بعد، لم نصل إلى اتفاق يرضي شروطنا المادية".

كانت تلك هي أول مرة على الإطلاق يخرج مصدر من النادي الفرنسي ويصرح لصحيفة بحجم "ليكيب" عن الصفقة مشيرا إلى احتمالية ترك نيمار يخرج بل على العكس.

توماس توخيل مدرب الفريق تجنب الحديث عن إمكانية استمراره، في البداية قال إنه سيستمر مع الفريق.

لكن عقب الخسارة من رين بنتيجة 2-1، قال :"في اللحظة الحالية لن يلعب نيمار معنا لأنه لم يتدرب وكان في راحة، مخاطر تعرضه للإصابة كبيرة".

وواصل :"لن يرحل عن صفوفنا من دون ضم بديل، الأمر واضح وليس ممكنا".

وأتم "إن استمر معنا فسيكون لدينا لاعب بإمكانه الفوز بالمرواغات".

صحيفة "تيليفوت" الفرنسية قالت إن باريس سان جيرمان سيسمح برحيل لاعبه إلى ريال مدريد في حالة واحدة، وهي الحصول على خدمات رافاييل فاران وفينيسيوس جونيور.

هذا الأمر كانت صحيفة "ماركا" ناقشته في وقت سابق لكن الاختيارات اختلفت بعض الشيء قليلا، إذ قالت إن ليوناردو المدير الرياضي يحلم بضم فينيسيوس ولوكا مودريتش إذا ما رغب الفريق الإسباني في ضم نيمار. (طالع التفاصيل)

ماذا عن رغبة ريال مدريد؟

موقف ريال مدريد حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية حتى الآن، هو وضع الترقب، النادي ينتظر ليعرف ما سيحدث مع نيمار وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وسيستمر حتى الساعات الأخيرة من السوق في هذا الوضع.

وأوضحت الصحيفة أن النادي سيضم لاعبين فقط، وعلى الرغم من ذلك ليس أمرا سهلا أبدا أن يضم ثنائي بهذه القوة في نافذة واحدة، وسيتحرك في حالة وحيدة لضم نيمار، إن لم تكن الصفقة مبالغ فيها.

زين الدين زيدان على الجانب الآخر أوضح إلى إدارة النادي أنه يفضل ضم بول بوجبا، وليس أي لاعب آخر، لكن مانشستر يونايتد لن يترك الفرنسي يرحل بأقل من 160 مليون يورو، في حين أن زيدان مُصر للغاية على خدماته، ثم يأتي من بعده الثنائي كريستيان إريكسن لاعب توتنام وفان دي بيك لاعب أياكس، لكن زيدان أولويته هي بوجبا.

لم يغلق المدرب الفرنسي الباب أمام ضم نيمار، لكن في قرارة نفسه يعلم أن الصفقة صعبة للغاية، بجانب بوجبا أيضا، خاصة وأنه أصبح يتعامل بتشكيله الحالي على أنه الذي سيكمل به الموسم لنهايته.

ماذا عن برشلونة؟

المهتم رقم 1 بضم نيمار منذ بداية القصة، والذي اجتمع فعليا لـ3 ساعات مع سان جيرمان من أجل النجم البرازيلي. (طالع تفاصيل الاجتماع)

بحسب شبكة "إي إس بي إن" فإن برشلونة يجهز عرضا لضم نيمار على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل، الأمر الذي نقلته شبكة "سكاي" كذلك.

حتى الآن فكل عروض برشلونة شفهية وفي دائرة المفاوضات الأولية ولم يصل أي عرض رسمي إلى إدارة باريس سان جيرمان.

وأوضحت "آر إم سي" الفرنسية أن سان جيرمان غاضب من برشلونة لتأجيله الصفقة للأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، نظرا لأن سعر نيمار معروف وهو 222 مليون يورو، في حين أن اللاعب أصبحت لديه مشكلة مع النادي الفرنسي وبالتالي استمراره قد يزيد المشاكل.

طرف جديد في القصة

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن يوفنتوس قد دخل على خط مفاوضات ضم نيمار، حتى أنها وصفته بـ"منافس خطير" لبرشلونة وريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس قد دخل في مفاوضات مع سان جيرمان لضم نيمار قبل نهاية السوق الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل.

ويسعى النادي الإيطالي لجعل باولو ديبالا نجم خط هجومه كجزء من الصفقة، ويرى أن هذا سيقنع إدارة النادي الفرنسي بانضمام نيمار للفريق.

وكشفت الصحيفة عن أن يوفنتوس سيعرض 100 مليون يورو من أجل نيمار بجانب ديبالا.

إذا أمامنا حتى 2 سبتمبر مع ذلك الصراع المثير بين الأندية الـ3 على ضم نيمار، فأي قميص سيرتدي النجم البرازيلي؟