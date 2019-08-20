الاتحاد العراقي يعلن موافقة الفيفا على استضافة مباريات تصفيات المونديال في البصرة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 16:30

كتب : FilGoal

ملعب البصرة الدولي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم موافقة نظيره الدولي على استضافة ملعب البصرة الدولي لمباريات أسود الرافدين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد إن "اللجنة التفقدية الأمنية التي قامت بزيارة مدن أربيل وكربلاء والبصرة وملاعبها خلال فترة إقامة بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم".

وكشفت "اللجنة قدمت تقريرا بينت فيه للفيفا مدى قدرة العراق لضيافة المباريات الرسمية للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023".

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وأضاف البيان "التقرير الذي اعتمده الاتحاد الدولي للموافقة على طلب العراق بإقامة مبارياته على ارضه في ظل النجاح المنقطع النظير الذي حققته النسخة الأخيرة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تمكن فيها المنتخب البحريني من خطف اللقب لأول مرة".

وتلعب العراق الجولة الأولى من التصفيات في مجموعة تضم إيران والبحرين وكامبوديا وهونج كونج.

وينهي إعلان الاتحاد العراقي حوالي 29 عاما من عدم إقامة المباريات في العراق، بعد غزو رئيس الدولة السابق صدام حسين للكويت وقرار الفيفا بعدم إقامة المباريات هناك بسبب المشاكل الأمنية.

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