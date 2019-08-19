يتواجد مندوب إداري عن نادي سموحة في مقر الأهلي بالجزيرة من اجل إتمام إجراءات ضم ناصر ماهر لاعب القلعة الحمراء، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أنه من المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق السكندري عقب إتمام الإجراءات الإدارية التي تتم حاليا.

فرج عامر رئيس سموحة صرح لـFilGoal.com في وقت سابق عن توصل فريقه لاتفاق مع الأهلي بخصوص ضم صانع ألعابه صاحب الـ22 عاما. (طالع التفاصيل)

ناصر ماهر صاحب الـ 22 عاما شارك في 33 مباراة الموسم الماضي بقميص الأهلي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

وانضم ناصر ماهر من الأهلي قادما من سموحة في 2018.

مع سموحة، شارك ناصر ماهر في 37 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

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