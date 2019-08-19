بايرن يكشف موقف روبن من ارتداء كوتينيو للقميص رقم 10

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 16:21

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن

كشف كارل هاينتس رومينجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ موقف الهولندي أرين روبن لاعب الفريق السابق من ارتداء فيليبي كوتينيو للقميص رقم 10 بعده.

وانتقل الجناح البرازيلي إلى بايرن معارا من برشلونة لمدة موسم. ويحق للأول انتداب اللاعب بصفة مستمرة بعد انتهاء مدة الاستعارة مقابل 100 مليون يورو.

وقال رومينجيه في المؤتمر الصحفي لتقديم كوتينيو "كان حسن صالح حميديتش مدير الفريق على اتصال مع آرين روبن لأننا لم نكن نريد أن نمنح الأرقام 7 و 10 لأحد هذا العام بعد رحيل فرانك ريبيري وروبن".

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وأضاف "لكن أرين لم يكن لديه مشكلة في ذلك وتمنى التوفيق لكوتينيو".

وشدد رومينيجيه "أن نمنح الرقم 10 لكوتينيو يعني أننا نعول الكثير عليه".

وأوضح "نحن سعداء جدا أن نكون في مثل هذه العلاقة الودية مع برشلونة، ساهم ذلك بالطبع في انتقال كوتينيو".

وأتم رئيس بايرن "بكل تأكيد كوتينيو سيضيف الكثير إلى هجوم بايرن بطريقة لعبه".

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليب في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

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