كرة يد – هداف العالم يعلن رغبته في الانتقال إلى الزمالك

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 16:07

كتب : محمد سمير

حسن وليد

نشر حسن وليد قداح بطل كأس العالم مع منتخب مصر لناشئي كرة اليد فيديو يعلن فيه رغبته بالانتقال من الشمس إلى الزمالك.

وكشف وليد عبر حسابه الشخصي على إنستاجرام أن "رغبته الوحيدة هي الانضمام للزمالك".

وتقدم وليد بالشكر لأسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس على فترة الرعاية، طالبا السماح له بالانتقال للزمالك.

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وكذلك، كشف مصدر بداخل الزمالك لـFilGoal.com عن تقديم النادي لعرض لضم اللاعب من نادي الشمس.

وحصل وليد على جائزة أحسن ظهير أيسر في كأس العالم التي حصدها المنتخب في مقدونيا، وكذلك كان هدافا للمنتخب.

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