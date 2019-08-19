مدبولي: لم أنضم للإسماعيلي ضمن صفقة عواد.. ووعد لجماهير الفريق

قال أحمد مدبولي الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلي إنه لم ينضم للدراويش ضمن صفقة تبادلية لانضمام محمد عواد إلى الزمالك، مشيرا إلى أن انضمامه لقلعة الإسماعيلية تأخر 3 أعوام. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

أحمد مدبولي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وصرح مدبولي قائلا: "انتقالي إلى الإسماعيلي مع دونجا ليس ضمن صفقة تبادلية مع الزمالك من أجل عواد".

وأضاف "الكل ربط بين تلك الصفقات لأنها تمت في توقيت واحد".

وواصل "انضمامي للإسماعيلي تأخر 3 أعوام، خاصة وأن أسلوب لعبي يتماشى مع الفريق".

وأكمل "أعد جماهير النادي بالمساهمة مع زملائي في ظهور الفريق بالشكل الذي يليق باسمه وشعبيته".

وانضم مدبولي ودونجا وخليل حجي نيمار من الزمالك إلى الإسماعيلي بجانب باكيتي وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدي زكي.

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