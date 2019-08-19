كوتينيو: ما حدث في برشلونة أصبح من الماضي.. أطمح للبقاء مع بايرن لسنوات

يتمنى فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ البقاء مع النادي الألماني لسنوات طويلة، معتبرا فترة العام ونصف مع البلوجرانا من الماضي.

وانتقل الجناح البرازيلي إلى بايرن معارا من برشلونة لمدة موسم. ويحق للأول انتداب اللاعب بصفة مستمرة بعد انتهاء مدة الاستعارة مقابل 100 مليون يورو.

وقال كوتينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه للإعلام: "أظهر النادي بأكمله الكثير من الاهتمام بي، وأنا سعيد بذلك حقًا، لذلك أتطلع إلى اللعب في مثل هذا النادي الكبير الآن".

وأضاف البالغ من العمر 27 عاما "المدرب هو من سيقرر المكان الذي ألعب فيه، لكن مركزي المفضل هو الرقم 10. الثقة التي حصلت عليها هنا مهمة للغاية بالنسبة لي".

وواصل البرازيلي "لم تسر الأمور في برشلونة بالطريقة التي أردتها، لكن هذا أصبح من الماضي.. أطمح للبقاء مع بايرن لفترة طويلة والفوز بالعديد من الألقاب".

وشدد بطل كوبا أمريكا 2019 "أنا شخص طموح وأريد الفوز بألقاب هنا، لقد تحدثت مع زملائي البرازيليين عن بايرن وقالوا لي أشياء إيجابية فقط".

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليب في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

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