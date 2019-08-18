جوندوجان: قانون لمسة اليد الجديد به ظلم للفريق صاحب الهجمة

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 12:05

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

انتقد إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي تعديل نظام لمسة اليد في قانون كرة القدم الجديد ليتم احتسابها ضد المهاجم إن لمست يده تحت أي ظرف، واصفا إياه بغير العادل للفريق المهاجم. وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب جوندوجان: "قرار حكم الفيديو كان من الصعب تحمله".

وأضاف "أي مهاجم يرتكب لمسة يد سواء متعمدة أم لا يتم احتساب ركلة حرة مباشرة؟ أما إن كان المهاجم يدافع ضدها فلا مشكلة؟".

أخبار متعلقة

بالفيديو - التعثر الأول لبطل إنجلترا.. الـVAR ينقذ صديقه توتنام ويقتل جوارديولا وسيتي للمرة الثانية التشكيل - أجويرو يقود هجوم سيتي.. وإيركسن أساسي مع توتنام إلى يونايتد أم سيتي؟ تقرير: سانشو يترك دورتموند في 2020

وأتم "إنها تظلم الفريق صاحب الهجمة، في رأيي تلك القاعدة يجب أن تتغير".

مانشستر سيتي تعادل مع ضيفه توتنام بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ووجه جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولاعبيه الانتقادات لتقنية حكم الفيديو، بعد هدف في الوقت بدلا من الضائع سجله جابرييل خيسوس البديل ليمنح مانشستر سيتي الفوز على توتنام وبعد احتفال الجميع بحصد النقاط الثلاث من المباراة أشار الحكم إلى إلغائه بعد العودة للإعادة بالفيديو بداعي لمس الكرة يد آيمريك لابورت مدافع سيتي.

اقرأ أيضا

ميتشو يرد عبر في الجول على اتهامه بالتحرش الجنسي: يريدون إيقافي عن القدوم لمصر

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز

ماذا يفعل الأهلي عندما يتأخر في النتيجة مع لاسارتي

حوار في الجول – ثريا محمد تتحدث عن لقب "كيري السيدات" ولقطة الإصابة وأزمة الحجاب

لاسارتي يغادر المؤتمر الصحفي غاضبا عقب لقاء بيراميدز.. "تشاو"

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

زيدان: بيل باق.. لم أشركه بدلا من هازارد 3 دقيقة | أوروبا
مدربه: حجازي سيعود خلال 5 أسابيع 9 دقيقة | المحترفون
"حان وقت تجربة جديدة".. رسميا - أشلي كول يعلن اعتزاله ساعة | أوروبا
رسميا - الاتحاد الغيني يوقف مدربه السابق ونائب رئيسه بسبب الفساد ويغرمهما ساعة | إفريقيا
رسميا - الأهلي يدعم فريق اليد بـ عبد العزيز إيهاب.. واللاعب: حققت حلم عمري وجاهزون للبطولات ساعة | رياضات أخرى
جوارديولا: سنحاول اللعب دائما كما فعلنا أمام توتنام ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك