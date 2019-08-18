جوندوجان: قانون لمسة اليد الجديد به ظلم للفريق صاحب الهجمة

انتقد إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي تعديل نظام لمسة اليد في قانون كرة القدم الجديد ليتم احتسابها ضد المهاجم إن لمست يده تحت أي ظرف، واصفا إياه بغير العادل للفريق المهاجم. وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب جوندوجان: "قرار حكم الفيديو كان من الصعب تحمله".

وأضاف "أي مهاجم يرتكب لمسة يد سواء متعمدة أم لا يتم احتساب ركلة حرة مباشرة؟ أما إن كان المهاجم يدافع ضدها فلا مشكلة؟".

وأتم "إنها تظلم الفريق صاحب الهجمة، في رأيي تلك القاعدة يجب أن تتغير".

Today's VAR decision is really hard to take. Any attacker that commits handball, intentional or not, is now ruled a free kick?? And if you’re defending it’s fine?? It only disadvantages the attacking team. In my opinion this rule needs to be changed. #MCITOT pic.twitter.com/TtPsB96FD0 — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 17, 2019

مانشستر سيتي تعادل مع ضيفه توتنام بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ووجه جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولاعبيه الانتقادات لتقنية حكم الفيديو، بعد هدف في الوقت بدلا من الضائع سجله جابرييل خيسوس البديل ليمنح مانشستر سيتي الفوز على توتنام وبعد احتفال الجميع بحصد النقاط الثلاث من المباراة أشار الحكم إلى إلغائه بعد العودة للإعادة بالفيديو بداعي لمس الكرة يد آيمريك لابورت مدافع سيتي.

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