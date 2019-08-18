بالفيديو - أحمد الأحمر يوجه رسالة لأبطال اليد قبل نهائي المونديال

وجه أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد المصرية رسالة لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد الذين صنعوا التاريخ، بالتأهل إلى نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما للمرة الأولى.

ويواجه ناشئو الفراعنة منتخب ألمانيا في السادسة من مساء يوم الأحد في المباراة النهائية.

وقال الأحمر في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة اليد: "المصريون سعداء بأداءكم، وكل من يعشق كرة اليد".

وأضاف في رسالته للاعبين "تمثلون مصر خير تمثيل، وترفعون اسم مصر عاليا، كما فعل منتخب الشباب في كأس العالم قبل أسابيع".

وأردف الأحمر "كلنا خلفكم، وإن شاء الله تحققوا الانتصار في المباراة النهائية وتعودون باللقب لتصبح المرة الأولى التي يحقق فيها منتخب الناشئين لقب المونديال".

تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 41 - 36، لتصبح مصر أول فريق إفريقي وعربي يتأهل للمباراة النهائية.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم المنتخب الألماني منافس منتخبنا في النسخة الحالية من البطولة:

وقع المنتخب الألماني في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات البرتغال وإيسلندا وتونس وصربيا والبرازيل.

تأهلت الماكينات الألمانية في المركز الثاني بالفوز في أربع مباريات وخسارة وحيدة أمام البرتغال، التي أقصاها المنتخب المصري في المربع الذهبي.

سجل منتخب ألمانيا في دور المجموعات 146 هدفا واستقبلت شباكه 114، ليصبح صاحب المعدل الأفضل في المجموعة بـ +32 هدفا.

سقطت ألمانيا في المباراة الافتتاحية بنتيجة 33-26، قبل أن يفوز الفريق على تونس بنتيجة كبيرة 36-15.

وتغلبت ألمانيا بعد ذلك على صربيا والبرازيل وإيسلندا على الترتيب.

تأهل منتخب ألمانيا إلى ثمن النهائي ليواجه نظيره الأرجنتيني، ونجح في تحقيق فوز سهل بنتيجة 33-25، قبل أن يواجه منتخب المجر منافس مصر في دور المجموعات.

وتغلبت الماكينات الألمانية بسهولة على المجر في ربع النهائي بنتيجة 26-16، وفي المربع الذهبي لم تجد ألمانيا صعوبة في الفوز على الدنمارك بنتيجة 31-23.

حقق بذلك منتخب ألمانيا إنجازه الأفضل بالوصول إلى المباراة النهائية، وكانت النتيجة الأفضل في تاريخه هي الميدالية البرونزية في نسخة 2013.

منتخب مصر:

أما المنتخب المصري فتأهل في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بالفوز في أربع مباريات وخسارة وحيدة أمام فرنسا.

وتغلب منتخب مصر على منتخبات السويد والمجر وتايوان وكندا في دور المجموعات.

وفي ثمن النهائي لم يجد منتخب مصر صعوبة في الفوز على سلوفينيا بنتيجة 30-23، قبل أن يحقق فوز سهل جديد على حساب إيسلندا بنتيجة 35-31 في ربع النهائي.

وفي المربع الذهبي، تغلب منتخب مصر على البرتغال -منافس ألمانيا في دور المجموعات- بنتيجة 41-36 بعد صحوة كبيرة في الشوط الثاني.

الوصول للنهائي هو الأفضل في تاريخ مصر بمونديال الناشئين، بعد وصولهم للمربع الذهبي للمرة الأولى.

وبذلك يكون العامل المشترك بين الفريقين هو منتخبا المجر والبرتغال، ونجح منتخب مصر في الفوز على الفريقين، بينما خسرت ألمانيا من البرتغال وتغلبت على المجر.

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