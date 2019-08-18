مواعيد مباريات الأحد والقنوات الناقلة – كوكا في قمة برتغالية.. ومصر في نهائي مونديال اليد

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 00:36

كتب : FilGoal

كوكا - براجا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد حول العالم، والقنوات الناقلة.

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المباراة الأهم ستكون في السادسة مساء. منتخب مصر لناشئينا ليد يواجه ألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين. وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت.

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يبدأ اليوم في الثالثة مساء بمباراة شيفيلد يونايتد مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وبعدها يلعب تشيلسي مع ليستر سيتي في الخامسة والنصف مساء. المباراتان مذاعتان عبر قناة بي إن سبورت 2.

في إسبانيا، يلعب إسبانيول مع إشبيلية الساعة السابعة مساء في الدوري الإسباني. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

وبعدها يلعب أتليتكو مدريد مع خيتافي الساعة العاشرة مساء.

من جهة أخرى، يلعب أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر رفقة سبورتنج براجا، مع سبورتنج لشبونة في قمة الجولة الثانية من الدوري البرتغالي في الساعة العاشرة مساء.

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