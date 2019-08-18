بالفيديو - مباراة من عالم آخر في الدوري الإسباني.. فياريال 4-4 غرناطة

مباراة من عالم آخر كانت شاهدة على متعة كرة القدم في الدوري الإسباني، فياريال 4-4 غرناطة.

وفي الجولة الأولى من الدوري الإسباني تعادل فريق فياريال مع ضيفه غرناطة بأربعة أهداف لكل منهما، في واحدة من أفضل مواجهات السبت الكروي الأوروبي.

النجم المخضرم سانتي كازرولا سجل هدف تقدم فريقه فياريال في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الفريق الأندلسي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء أيضا نفذها فيدي فيسو.

مرة أخرى تقدم فياريال بهدف سجله موي جوميز في الدقيقة 53، وتعادل مجددا غرناطة في الدقيقة 62 عن طريق داروين ماتشيز.

وانتفض فياريال وسجل هدفين متتاليين للثنائي جيرارد مورينو وصامويل شكويزي في الدقيقتين 65 و73 على التوالي.

قبل أن يعود غرناطة من بعيد ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 للمهاجم المخضرم روبيرتو سولدادو، ثم التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 81 عن طريق أنطونيو بويرتاس.

في مباراة أخرى تعادل أيضا فريق فالنسيا ضد مضيفه ريال سوسيداد بهدف لكل فريق.

تقدم فالنسيا بهدف سجله كيفين جاميرو في الدقيقة 58، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة حصل سوسيداد على ركلة جزاء سجل منها ميكيل أويارزابال هدف التعادل.

اقرأ أيضا:

الثالثة.. بيراميدز يُسقط الأهلي ويكتب ما لم يحدث له منذ 46 عاما

لاسارتي يغادر المؤتمر الصحفي غاضبا عقب لقاء بيراميدز.. "تشاو"

ديسابر: احتجنا لشوط كامل للدخول لأجواء اللقاء.. ودفعت بـ لومالا لإيقاف أهم لاعب في الأهلي

لاسارتي يرد على "الرحيل من الأهلي" ويكشف: طلبت التعاقد مع مهاجم جديد ولكن

خبر في الجول – ميتشو يطير من جنوب إفريقيا لإتمام الاتفاق مع الزمالك