دونجا: نفذنا تعليمات المدرب ففزنا على الأهلي

السبت، 17 أغسطس 2019 - 23:46

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - دونجا - الأهلي - بيراميدز

أرجع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز فوز فريقه على الأهلي لتنفيذ تعليمات سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق.

وتأهل بيراميدز لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة.(طالع التفاصيل)

وقال دونجا عقب المباراة لقناة نايل سبورت: "نفذنا تعليمات المدرب كما قال للاعبين ولعبنا على نقاط ضعف الأهلي".

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وأضاف "استطعنا تسجيل الهدف والخروج من المباراة فائزين".

دونجا أكمل "طموحنا هذا الموسم هو الفوز ببطولة لنادي بيراميدز، ونركز في كل خطوة بشكل كبير".

وأضاف "الآن سنغلق صفحة كأس مصر ونستعد للمواجهة المقبلة في بطولة الكونفدرالية".

ويستعد بيراميدز لمواجهة إيتوال دو كونغو الكونغولي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر.

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