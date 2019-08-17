عمر جابر: نريد الفوز بكأس مصر بعد خسارتنا للدوري "بأقدام لاعبينا"

شدد عمر جابر لاعب نادي بيراميدز على أن فريقه وضع هدفا لتحقيقه في بداية هذا الموسم وهو الفوز ببطولة كأس مصر.

وتأهل بيراميدز لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة.(طالع التفاصيل)

وقال عمر جابر عقب المباراة لقناة أون سبورت: "نريد الفوز بكأس مصر ليكون خير استعداد لنا لانطلاق الدوري".

وأضاف "الفوز على الأهلي يمنحنا دفعة معنوية كبيرة في بداية الموسم".

وأكمل "بطولة الكأس دائما تحمل الكثير من المفاجآت لذلك نسير خطوة بخطوة حتى نصل إلى اللقب".

وأوضح "الموسم الماضي خسرنا لقب الدوري بأقدام لاعبينا، لكن الآن بطولة الكأس أصبحت في المتناول ونستطيع الفوز بها".

وأتم تصريحاته "سيباستيان ديسابر المدير الفني نجح في التحضير للمباراة بشكل جيد وكل لاعب كان يعرف أدواره سواء الأساسي أو الاحتياطي وهذا هو سر الفوز".

ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر.

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