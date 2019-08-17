بوكيتينو: علينا تقبل قرارات الـVAR

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام ضرورة تقبل القواعد الجديدة في كرة القدم ومنها التحكيم بالفيديو الـVAR.

وتعادل توتنام في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق.

وقال بوكيتينو عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية: "أنا سعيد جدا بالتعادل مع مانشستر سيتي ولكنني أعلم أيضا أننا بحاجة إلى التحسن".

وأضاف "نحن بالفعل في مرحلة نحتاج خلالها التحسين وبالتأكيد الفريق سيتطور بشكل تدريجي ولكن نحتاج للوقت".

وأكمل "سجلنا هدفا لا يصدق بواسطة لوكاس مورا منحنا التعادل، ويجب دائما عندما تلعب أمام فريق مثل مانشستر سيتي أن تقدم أفضل ما لديك".

وأتم تصريحاته "نحن بحاجة إلى تقبل كل قرارات التحكيم، في السابق انتقد الـVAR قللا ولكن الآن يعتين علينا تقبل كل شيء، ولا شك أن الـVAR لن يفيد فريقنا في أوقات أخرى".

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - ميتشو يطير من جنوب إفريقيا لإتمام الاتفاق مع الزمالك

يد مصر في العلالي.. الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة بعد سحق البرتغال

بالفيديو - رسالة مبكرة بقيادة بنزيمة.. ريال مدريد "المنقوص" يضرب سيلتا فيجو بثلاثية

كلوب يكشف خطته للاعبي ليفربول.. وطبيعة حراس ليفربول الجدد