بوكيتينو: علينا تقبل قرارات الـVAR

السبت، 17 أغسطس 2019 - 22:14

كتب : FilGoal

بوكيتينو - جوارديولا

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام ضرورة تقبل القواعد الجديدة في كرة القدم ومنها التحكيم بالفيديو الـVAR.

وتعادل توتنام في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق.

وقال بوكيتينو عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية: "أنا سعيد جدا بالتعادل مع مانشستر سيتي ولكنني أعلم أيضا أننا بحاجة إلى التحسن".

أخبار متعلقة

تقرير: لوزانو يستعد لإتمام التعاقد مع نابولي جوارديولا: توتنام عبر خط وسط الملعب 4 أو 5 مرات أمامنا.. ويجب إصلاح بعض أخطاء الـVAR لوكاكو يرد على تقارير الوزن الزائد لوكاس مورا: شكرا تقنية الفيديو بالفيديو - التعثر الأول لبطل إنجلترا.. الـVAR ينقذ صديقه توتنام ويقتل جوارديولا وسيتي للمرة الثانية

وأضاف "نحن بالفعل في مرحلة نحتاج خلالها التحسين وبالتأكيد الفريق سيتطور بشكل تدريجي ولكن نحتاج للوقت".

وأكمل "سجلنا هدفا لا يصدق بواسطة لوكاس مورا منحنا التعادل، ويجب دائما عندما تلعب أمام فريق مثل مانشستر سيتي أن تقدم أفضل ما لديك".

وأتم تصريحاته "نحن بحاجة إلى تقبل كل قرارات التحكيم، في السابق انتقد الـVAR قللا ولكن الآن يعتين علينا تقبل كل شيء، ولا شك أن الـVAR لن يفيد فريقنا في أوقات أخرى".

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - ميتشو يطير من جنوب إفريقيا لإتمام الاتفاق مع الزمالك

يد مصر في العلالي.. الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة بعد سحق البرتغال

بالفيديو - رسالة مبكرة بقيادة بنزيمة.. ريال مدريد "المنقوص" يضرب سيلتا فيجو بثلاثية

كلوب يكشف خطته للاعبي ليفربول.. وطبيعة حراس ليفربول الجدد

توتنام الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

دي مارزيو: سانشيز أتم اتفاقه مع إنتر ميلان 24 ثاتيه | أوروبا
عمر جابر: نريد الفوز بكأس مصر بعد خسارتنا للدوري "بأقدام لاعبينا" 10 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشناوي: إصابتي خفيفة.. والتغيرات في بيراميدز لن تقلل طموحنا 14 دقيقة | مصر
لاسارتي يرد على "الرحيل من الأهلي" ويكشف: طلبت التعاقد مع مهاجم جديد ولكن 16 دقيقة | مصر
لاسارتي يغادر المؤتمر الصحفي غاضبا عقب لقاء بيراميدز.. "تشاو" 31 دقيقة | مصر
الإنتاج الحربي يعلن عبر في الجول ضم حارس شباب الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 3 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل 4 في الجول يكشف - كواليس أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية.. ولماذا فضل الأهلي على الزمالك

قد ينال إعجابك