بالفيديو – مع نيبوشا.. الصفاقسي بطلا لكأس تونس لأول مرة منذ 10 سنوات

السبت، 17 أغسطس 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي لنادي الصفاقسي

توج نادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس لأول مرة منذ غياب 10 سنوات، على حساب نادي النجم الساحلي.

وفاز الصفاقسي على النجم الساحلي 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في أحداث اللقاء على الملعب الأوليمبي في رادس.

وبذلك يعود الصفاقسي للتتويج بكأس تونس بعد غياب 10 سنوات، ومنذ فاز باللقب في موسم 2008/2009.

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ويعد اللقب هو الخامس للصفاقسي بالبطولة تاريخيا، والأولى رفقة نيبوشا يوفوفيتش المدرب المونتنيجري السابق لنادي الزمالك.

كان الصفاقسي قد أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث، فيما حصد الترجي الرياضي اللقب.

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