بالفيديو – مع نيبوشا.. الصفاقسي بطلا لكأس تونس لأول مرة منذ 10 سنوات

توج نادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس لأول مرة منذ غياب 10 سنوات، على حساب نادي النجم الساحلي.

وفاز الصفاقسي على النجم الساحلي 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في أحداث اللقاء على الملعب الأوليمبي في رادس.

وبذلك يعود الصفاقسي للتتويج بكأس تونس بعد غياب 10 سنوات، ومنذ فاز باللقب في موسم 2008/2009.

ويعد اللقب هو الخامس للصفاقسي بالبطولة تاريخيا، والأولى رفقة نيبوشا يوفوفيتش المدرب المونتنيجري السابق لنادي الزمالك.

كان الصفاقسي قد أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث، فيما حصد الترجي الرياضي اللقب.

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