كرة يد – ألمانيا تضرب موعدا مع المنتخب المصري في نهائي مونديال الناشئين

السبت، 17 أغسطس 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

منتخب ناشئين ألمانيا لكرة اليد

ضرب المنتخب الألماني موعدا مع المنتخب المصري في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما.

وفاز منتخب ألمانيا على الدنمارك في نصف نهائي البطولة بنتيجة 31 هدفا مقابل 23.

ويلتقي منتخب مصر مع ألمانيا في نهائي البطولة المقامة في مقدونيا، مساء غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء.

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ويعد تلك هي المرة الأولى التي يصل فيها منتخب ألمانيا لنهائي بطولة تلك الفئة العمرية في كرة اليد.

كان منتخب مصر قد فاز على البرتغال بنتيجة 41 هدفا مقابل 36 في نصف النهائي الأول للبطولة، ليبلغ النهائي لأول مرة أيضا في تلك الفئة العمرية.

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