تقرير: لوزانو يستعد لإتمام التعاقد مع نابولي

السبت، 17 أغسطس 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

هيرفينج لوزانو

تقرر أن يخضع المكسيكي هيرفينج لوزانو إلى الفحص الطبي من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف نابولي الإيطالي قادما من إيندهوفن الهولندي.

ووفقا لشبكة "سبورت إيطاليا" فأن الدولي المكسيكي سيصل الثلاثاء المقبل من أجل الخضوع للفحص الطبي في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن تكلف الصفقة 42 مليون يورو والتي قد تشمل إضافات منها حقوق الصور والحوافز.

أخبار متعلقة

سكاي: نابولي سيضم يورنتي تقرير: حقوق الصور تعيق انتقال لوزانو إلى نابولي يوفنتوس يمنع فئة من جماهير نابولي من حضور قمة الجولة الثانية تقارير: ريال مدريد حدد موعد إعارة جيمس روديجيز إلى نابولي

وخرج المكسيكي الشاب من قائمة فريقه الهولندي بسبب الإصابة للمباراة القادمة، ولم ينفى إيندهوفن أي تفاصيل تتعلق بالصفقة.

وانضم لوزانو إلى إيندهوفن قادما من باتشوكا في صيف 2017 بمبلغ 8 ملايين يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

لوزانو البالغ 24 عاما سجل الموسم الماضي 21 وصنع 12 في 40 مباراة مع إيندهوفن في جميع المسابقات.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - ميتشو يطير من جنوب إفريقيا لإتمام الاتفاق مع الزمالك

يد مصر في العلالي.. الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة بعد سحق البرتغال

بالفيديو - رسالة مبكرة بقيادة بنزيمة.. ريال مدريد "المنقوص" يضرب سيلتا فيجو بثلاثية

كلوب يكشف خطته للاعبي ليفربول.. وطبيعة حراس ليفربول الجدد

نابولي أيندهوفن هيرفينج لوزانو

نرشح لكم

أخر الأخبار

عمر جابر: نريد الفوز بكأس مصر بعد خسارتنا للدوري "بأقدام لاعبينا" 5 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشناوي: إصابتي خفيفة.. والتغيرات في بيراميدز لن تقلل طموحنا 9 دقيقة | مصر
لاسارتي يرد على "الرحيل من الأهلي" ويكشف: طلبت التعاقد مع مهاجم جديد ولكن 11 دقيقة | مصر
لاسارتي يغادر المؤتمر الصحفي غاضبا عقب لقاء بيراميدز.. "تشاو" 26 دقيقة | مصر
الإنتاج الحربي يعلن عبر في الجول ضم حارس شباب الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
ديسابر: احتجنا لشوط كامل للدخول لأجواء اللقاء.. ودفعت بـ لومالا لإيقاف أهم لاعب في الأهلي 40 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 3 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل 4 في الجول يكشف - كواليس أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية.. ولماذا فضل الأهلي على الزمالك

قد ينال إعجابك