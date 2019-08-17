تقرير: لوزانو يستعد لإتمام التعاقد مع نابولي

تقرر أن يخضع المكسيكي هيرفينج لوزانو إلى الفحص الطبي من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف نابولي الإيطالي قادما من إيندهوفن الهولندي.

ووفقا لشبكة "سبورت إيطاليا" فأن الدولي المكسيكي سيصل الثلاثاء المقبل من أجل الخضوع للفحص الطبي في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن تكلف الصفقة 42 مليون يورو والتي قد تشمل إضافات منها حقوق الصور والحوافز.

وخرج المكسيكي الشاب من قائمة فريقه الهولندي بسبب الإصابة للمباراة القادمة، ولم ينفى إيندهوفن أي تفاصيل تتعلق بالصفقة.

وانضم لوزانو إلى إيندهوفن قادما من باتشوكا في صيف 2017 بمبلغ 8 ملايين يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

لوزانو البالغ 24 عاما سجل الموسم الماضي 21 وصنع 12 في 40 مباراة مع إيندهوفن في جميع المسابقات.

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