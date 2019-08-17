لوكاكو يرد على تقارير الوزن الزائد

السبت، 17 أغسطس 2019 - 21:13

كتب : FilGoal

لوكاكو

رد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر المنضم حديثا على التقارير التي أفادت بغيابه عن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بسبب وزنه الزائد.

ووفقا لصحفية "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن لوكاكو مهدد بالغياب عن مباراة إنتر الأولى في الدوري أمام ليتشي.

ويأتي ذلك بسبب زيادة وزنه ليصل إلى 104 كيلوجراما وهو أعلى من الوزن المطلوب من النادي الإيطالي بعدم تخطى الـ 100 كيلوجراما.

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وغاب لوكاكو عن خوض المباريات الودية أثناء الفترة التحضيرية مع مانشستر يونايتد مكتفيا بالتدريبات بسبب الإصابة.

لكن البلجيكي البالغ 26 عاما رد عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام ستوريز" بصورة يستعرض فيها عضلاته معلقا: "ليس سيئا لفتى سمين".

وحال غاب لوكاكو عن المواجهة سيدخل إنتر المباراة بكل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والإيطالي الشاب سيباستيانو إيسبوسيتو.

وكان لوكاكو قد خاض مباراة ودية بعد أيام من انتقاله بقميص إنتر وسجل 4 أهداف.

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لوكاكو إنتر الدوري الإيطالي

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