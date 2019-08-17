بالفيديو - هدف محقق ضائع في ملخص صلاح أمام ساوثامبتون

السبت، 17 أغسطس 2019 - 18:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون - الدوري الإنجليزي

فشل محمد صلاح في التسجيل أو صناعة الأهداف في ثان جولات الدوري الإنجليزي واكتفى بخوض 78 دقيقة أمام ساوثامبتون.

ظهور هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين جاء خافتا على ملعب سانت ماري.

فتواصل غيابه عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعدما فشل في هز شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي.

أخبار متعلقة

بالفيديو - صلاح يُهدر فرصة تعزيز تقدم ليفربول أمام ساوثامبتون بالفيديو – فرصة لا تُصدق.. تريزيجيه يهدر هدفا محققا أمام بورنموث أوباميانج: سأسجل أكثر من الموسم الماضي.. وهدفنا الوصول لـ دوري أبطال أوروبا

وبدا صلاح متأثرا بخوض 120 دقيقة كاملة في السوبر الأوروبي إذ أهدر فرصة في الشوط الأول بالدقيقة 33 بتسديدة قوية جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الشوط الثاني أهدر صلاح فرصة محققة في الدقيقة 55 بانفراد تان نجح الحارس في التصدي له ببراعة مكتفيا بـ 3 تسديدات ودقة تمرير وصلت إلى 67%.

ليخرج صلاح بعد مرور 78 دقيقة من عمر اللقاء ويحل بدلا منه البلجيكي ديفوك أوريجي.

طالع أيضا

تقرير: لاتسيو يريد كوكا

طالع لحظة بلحظة مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم للناشئين في كرة اليد

مباشر - سيلتا فيجو يتعادل ريال مدريد

أرسنال يسقط بيرنلي

توخيل: نيمار قد يبقى معنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب يكشف خطته للاعبي ليفربول.. وطبيعة حراس ليفربول الجدد 35 ثاتيه | أوروبا
خبر في الجول – ميتشو يطير من جنوب إفريقيا لإتمام الاتفاق مع الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – مشادة حادة بين أجويرو وجوارديولا.. ثم عناق سريع 25 دقيقة | أوروبا
مباشر – قمة منتظرة.. الأهلي (0) - (0) بيراميدز 44 دقيقة | مصر
بالفيديو - استفاد من أخطاء الحارس.. دورتموند يقسو على أوجسبورج في الدوري الألماني ساعة | أوروبا
يد مصر في العلالي.. الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة بعد سحق البرتغال ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 3 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل 4 في الجول يكشف - كواليس أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية.. ولماذا فضل الأهلي على الزمالك

قد ينال إعجابك