فالفيردي: على جريزمان الانخراط أكثر في المباراة

ينتظر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أداء أفضل من لاعبه أنطوان جريزمان الذي شارك يوم السبت في أول مباراة رسمية له مع بلاوجرانا وخسر أمام مضيفه أتلتيك بلباو بهدف في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عقب المباراة:"إذا كان قريبا من منطقة الجزاء (جريزمان)، يكون حاسما ويتحرك بشكل جيد، لكن عليك السيطرة على المباراة لكي يحدث ذلك".

واستمر "وضعه في الجهة اليسرى، نعلم أنك ستركز على المرمى، لكن لدينا فريق يستطيع التحكم في المباراة. بالطبع يعلم أننا نتوقع الكثير من لاعبين عديدين، وعليه الانخراط أكثر في المباراة".

ولعب جريزمان المباراة كاملة والتي افتقد فيها برشلونة لنجمه الأول ليونيل ميسي المصاب في ربلة ساقه.

وخسر رفاق ميسي أول مباراة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توجوا به في الموسم الماضي.

ويستضيف برشلونة فريق ريال بيتيس في 25 أغسطس بالجولة الثانية للدوري.

ويخوض جريزمان موسمه الأول مع برشلونة بعدما انتقل للفريق قادما من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.



























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