فالفيردي: على جريزمان الانخراط أكثر في المباراة

السبت، 17 أغسطس 2019 - 10:00

كتب : FilGoal

جريزمان

ينتظر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أداء أفضل من لاعبه أنطوان جريزمان الذي شارك يوم السبت في أول مباراة رسمية له مع بلاوجرانا وخسر أمام مضيفه أتلتيك بلباو بهدف في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عقب المباراة:"إذا كان قريبا من منطقة الجزاء (جريزمان)، يكون حاسما ويتحرك بشكل جيد، لكن عليك السيطرة على المباراة لكي يحدث ذلك".

واستمر "وضعه في الجهة اليسرى، نعلم أنك ستركز على المرمى، لكن لدينا فريق يستطيع التحكم في المباراة. بالطبع يعلم أننا نتوقع الكثير من لاعبين عديدين، وعليه الانخراط أكثر في المباراة".

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ولعب جريزمان المباراة كاملة والتي افتقد فيها برشلونة لنجمه الأول ليونيل ميسي المصاب في ربلة ساقه.

وخسر رفاق ميسي أول مباراة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توجوا به في الموسم الماضي.

ويستضيف برشلونة فريق ريال بيتيس في 25 أغسطس بالجولة الثانية للدوري.

ويخوض جريزمان موسمه الأول مع برشلونة بعدما انتقل للفريق قادما من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

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