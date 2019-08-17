الكشف عن - كواليس مفاوضات الزمالك مع فيريرا.. "رد مُبهر" وأسباب عدم قدومه

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك كواليس مفاوضاته مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

فيريرا الذي حصد الثنائية مع الزمالك، كان ضمن الأسماء التي يُفضل بينها مجلس إدارة الأبيض لخلافة طارق يحيى، فماذا حدث؟

يتحدث أمير مرتضى: "أول مدرب بدأنا معه المفاوضات كان فيريرا، وأشكر رئيس الزمالك على موافقته على ذلك وأشكر أيضا فيريرا على ترحيبه بنا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "سبب عدم قدوم فيريرا هو ظروف خاصة بعدم وجود طاقم فني معه في الوقت الحالي".

وأوضح "مع رحيل فيريرا عن السد، انتقل طاقمه الفني وأصبح لكل منهم فكره الخاص ومهماته الخاصة، ومن هنا فقال فيريرا لنا أنه لا يمتلك رفاهية الوقت لجمع جهاز فني جديد والقدوم لمصر خلال أسبوع".

وتابع "تحدثنا معه وحاولنا إقناعه بأنه يقدر على جمع جهاز فني معه، ولكنه ولأنه يعد مدربا محترما بشدة فاجئني برده علي".

ماذا قال فيريرا؟ يُجيب أمير مرتضى "فيريرا سألني "هل تعلم لماذا حصدت الدوري والكأس مع الزمالك؟" لـ 3 أسباب".

وسرد أمير ما قاله فيريرا له قائلا: "السبب الأول هو ضعف مستوى الأهلي. السبب الثاني هو عمله لفترة طويلة مع الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب كارثة الدفاع الجوي. السبب الثالث هو استلامه الفريق بدنيا وفنيا على أعلى مستوى".

وأشار "رد فيريرا أبهرني وجعلني أحترمه بشدة. لم يقل بأننا انتصرنا بسبب عبقرية فنية له ولم ينسب الفضل له فقط. احترمته بشدة".

ماذا حدث بعد ذلك؟

يعود من جديد أمير مرتضى بالذاكرة للوراء، قائلا: "تقابلنا مع 11 مدربا واستقرينا على 5 أسماء في البداية، وهم من يمتلكون الفكر الذي سيفيدنا في الفترة الحالية ويعرفون جيدا أزمات الفريق وتقابلنا معهم".

وقال "بعض مما تقابلنا معهم وضع بالفعل تشكيل الزمالك في مباراة ديكاداها الصومالي وبينهم من كان يعرف تفاصيل من داخل الفريق وما إلا ذلك".

وفسر "كنا نخبر أسم، أسم بأنه ضمن اختيارات الزمالك ونترك له فرصة التحضير قبل مقابلتنا".

وأتم في رسالته لجماهير الزمالك "لا تقلقوا".

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