أمير مرتضى: لن أصمت وسأحمي الزمالك.. ليس معنى كونك لاعبا سابقا إنك خبير

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إنه لن يصمت بعد ذلك إزاء أي انتقاد غير علمي لفريقه على حد قوله.

وتحدث أمير مرتضى لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" قائلا: "عندما توليت المسؤولية قلت سأكون مديرا رياضيا وسأتعامل بشكل جيد وليس لي حديث مع أي شخص خارج حدود النادي".

واستدرك "لكن يبدو أن الاحترام يواجه بشكل غير جيد لذا قررت بداية من الموسم الجديد عدم الصمت وسأرد على الجميع".

وأضاف "من ينتقد باحترام وبأسلوب علمي هذا حقه، لكن من يقول إن الزمالك أو المدرب كان عليه اختيار طريقة لعب أخرى أو يقول على طارق حامد لاعب ملاكمة ولا ينبغي ضمه لمنتخب مصر وفي النهاية يقول على نفسه لاعب سابق للزمالك فلن أصمت".

وشدد "سأحمي لاعبي فريقي أمام من ينتقدهم بل سأجعل الناس يسخرون منهم".

وأتم "ليس معنى كونك لاعبا سابقا إنك خبير وأصبحت الأب الروحي لكرة القدم، أؤكد لن أصمت مرة أخرى".

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