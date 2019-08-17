أمير مرتضى: لا يوجد نادي يختار مدربه الصفقات.. وجلبنا بامبو بسبب ما اعتاد عليه في الأهلي

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إنه لا يوجد نادي في العالم يختار مدربه الصفقات.

وتحدث أمير مرتضى لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" قائلا: "مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون وآرسنال مع آرسين فينجر كانا استثناء وهما من يختارا الصفقات".

وأردف "الآن ذلك لا يحدث في العالم".

أما عن رأيه في صفقات الزمالك قال: "كل اللاعبين الذين كنا نريد ضمهم قمنا بجلبهم بأساليب علمية".

وأوضح "على سبيل المثال كريم بامبو لاعب اعتاد اللعب تحت الضغط ويعي ذلك جيدا لأنه خرج من مدرسة مثل الأهلي".

وأضاف "لذا هو سيعرف كيف يتعامل مع الضغط في الزمالك، إسلام جابر استطاع من لعبه في الداخلية الانضمام إلى منتخب مصر فهو لاعب لديهم طموح كبير".

وأتم "أيضا أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبان دوليان يعرفان كيفية اللعب تحت ضغط".

وبدأ الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ديكاداها الصومالي في ملعب برج العرب يوم الجمعة بسباعية دون رد في ذهاب دور الـ32.

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