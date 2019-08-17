بيراميدز يشيد بقرار اختيار جهاد جريشة للقاء الأهلي وينتقد لجنة الحكام

شدد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز دعم ناديه الكامل لجميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم.

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في الثامنة مساءً على برج العرب يوم السبت في دور الـ 16 من كأس مصر، لقاء من المنتظر أن يديره جهاد جريشة.

وأصدر بيراميدز بيانا على لسان مديره التنفيذي، ليقول "النادي يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل أملا في الارتقاء بتلك المنظومة التي يقع تحت مظلتها ويفتخر بالانتماء إليها".

وأوضح "بيراميدز سيكون من أول الأندية التي ستساند الحكام المصرية من منطلق دورها الوطني في تشجيع حكامنا وزيادة ثقتهم في أنفسهم نحو خلق كوادر وطنية جديرة بالكفاءة".

وأشار المدير التنفيذي إلى " بيراميدز له أهدافه واستراتيجيته الخاصة به نحو المنافسة وهذا حقه الطبيعي مثل غيره من كل الأندية وهذا لا يمانع من مطالبته بمراعاة العدالة التحكمية والمساواة بالتوزيع في مسالة اختيار الحكام".

أشاد المدير التنفيذي بقرار لجنة الحكام باختيار الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة فريقه أمام الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، موضحا أنه "أحد أفضل الحكام في مصر وإفريقيا، متمنيا له التوفيق في إدارة اللقاء وتحقيق العدالة للفريقين".

واستنكر في الوقت ذاته تصريحات لجنة الحكام والتي أكدت أنه لن يتم استقدام حكام أجانب لغير الأهلي والزمالك، مؤكدا أن "هذه التصريحات من الممكن أن تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية خاصة وأنه حق كل فريق طلب حكام أجانب لمبارياته طبقا لظروفه، وبيراميدز يلعب على الفوز بالدوري".

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